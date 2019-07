Flean- en gefjochtsoplieding soarget ek yn de hjerst foar ekstra lûd

De oplieding is ein april úteinset en duorret oant novimber. De ôfrûne moannen wiene der al ekstra fleanbewegingen troch dizze FWIT-oplieding en dat sil ek nei de simmerstop trochgean. "Er komen in ieder geval meer vliegbewegingen op het veld", fertelt luitenant kolonel Ronald van der Jagt fan de fleanbasis. Dochs komt it net boppe de noarmen út: "Wij zijn beperkt aan een totaalaantal starts en landingen op jaarbasis, en daar gaan we ook wel naartoe, dit jaar."

Ofhinklik fan it waar

De oerlêst foar de rest fan de provinsje hinget foar in grut part ôf fan it waar. "Grondzicht is zeer van belang voor het tweede deel van de opleiding", fertelt Van der Jagt. "Daar waar wij grondzicht hebben omdat het daar goed weer is, daar zal de oefening plaatsvinden." Dat kin boppe Noard-Nederlân wêze, mar ek boppe Súd- of East-Nederlân.

Wis is wol dat Flylân ekstra leven ferwachtsje kin yn de earste wiken fan de twadde faze fan de oplieding.