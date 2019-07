Samen Terschelling lekt brief om't drankmisbrûk op Skylge "út 'e klauwen rint"

Nei oanlieding fan it lekken fan de brief makket boargemaster Wassink him soargen oer it funksjonearjen fan it gemeentebestjoer. Fraksjefoarsitter Bos sjocht dat oars. Bos woe mei it lekken fan it brief syn ried wekker skodzje. "Ik vind dat het tijd is voor actie en dat het mijn maatschappelijke taak is om de discussie over dit grote probleem weer op gang te brengen."

Wol as net fertroulik

Ek by it stimpel 'vertrouwelijk' set Bos syn fraachtekens. "De burgemeester zegt dat de brief vertrouwelijk is, maar dat staat niet in de brief zelf en het UMCG zegt ook niet dat hij vertrouwelijk moet blijven. Het punt is dat er wat ernstigs kan gebeuren terwijl de raad weet dat de brief er al een jaar ligt en we niets hebben gedaan. Als er wel wat gebeurt, zijn de rapen gaar op Terschelling en wordt er wel naar ons gekeken", jout Bos oan.

Gjin aksje

It brief leit al in jier by de ried en neffens Bos is der yn de ôfrûne tiid neat mei dien. "Ik hoop dat we alle partijen om tafel krijgen en een werkgroep kunnen creëren, zoals in een bijeenkomst op 10 januari is afgesproken. Toen is aan iedereen kenbaar gemaakt dat er actie moet komen en dat er een werkgroep moet komen met alle stakeholders, maar vervolgens is er niets gebeurd."