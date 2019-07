Oppas wat djoerder wurden yn Fryslân, krekt ûnder lanlik gemiddelde

Yn hast alle provinsjes is it oertaryf tanaam. Neffens it oppas-platfoarm hat dat te krijen mei krapte op de arbeidsmerk. Minsken fine hjoed-de-dei makliker in baan, de 'konkurrinsje' foar it oppaswurk is dus tanaam.

It leechste oerlean foar in oppas is yn Oerisel: 6,55 euro. En yn Noard-Hollân fertsjinnet in oppas yn trochsneed it meast: 9,21 euro. Dochs falt it yn Nederlân noch wol wat ta. Yn Denemarken binne âlden bygelyks yn trochsneed 15,91 euro yn it oere kwyt oan in oppas.