Bern fan it azc yn Balk kinne tenei wer feilich efterop 'e fyts

It is net de earste kear dat de frouljusferiening derfoar soarget dat de bern yn Balk feilich op 'e fyts sitte kinne. Yn 2017 hat Passage ek al fytssitsjes ynsammele. Mear as in jier letter gie it azc ticht, doe binne de sitsjes fan doedestiids meigien mei de bewenners dy't der op dat stuit wennen.

Jonge húshâldingen

Yn maaie 2019 is it azc wer iepene, doe is Manda Heerschop fan de opfang op 'e nij de frouljusferiening benei kaam. Der binne nammentlik in soad jonge húshâldingen by kaam. De frouljusferiening hat kontakt lein mei it bedriuw Bobike, dat sitsjes makket. De produsint jout no in lytse 50 fytssitsjes oan it azc.