Aldehou moat it de kommende tiid efkes dwaan sûnder 'kroantsje'

Mocht der de kommende tiid flagge wurde moatte, dan wurdt der in hoekmêst brûkt. Dat is ûnder oare op 15 augustus it gefal, as de Fryske befrijïng betocht wurdt. De Aldehou is de kommende tiid gewoan iepen foar besikers, útsein wannear it takelwurk gefaar opsmite kin.

Ein septimber wurdt de houten konstruksje wer op de toer pleatst.