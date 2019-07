Gjin gedoch mei boeken yn de koffer: by de Strânbyb yn Makkum is genôch kar

It is it trettjinde jier dat de Strânbiblioteek iepen is. Inisjatyfnimster Durkje hat de hiele dei oanrin. "Benammen as it moai waar is. We hawwe ek minsken dy't alle dagen de fergese krante fan ús lêze. Wolle minsken in boek wat langer hâlde, dan kinne se in abonnemint nimme."

Ferskate aktiviteiten

Durkje hat yntusken in oantal famkes yn tsjinst, dy't de Strânbiblioteek iepen hâlde as simmerbaantsje. Njonken boeken organisearret de Strânbiblioteek ek ferskate aktiviteiten. Sa kinne bern nei de poppefoarstelling Inkiepinkie en kinne se leuke dingen nifelje.