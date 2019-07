Al 60 jier 'Vakantiespelen' yn de bosken fan Eaststellingwerf

De 60e edysje is oanlieding foar in ekstra feestlike edysje. It tema dit jier is Bep What's App, dy't op syk giet nei har eigen ferline mei in tiidsmasine. Alle jierren komme der sa'n 400 bern nei it bosk om mei te dwaan oan allerhanne aktiviteiten. De bern wurde ophelle mei in dûbeldekkerbus. En de âldste bern kinne in nachtsje yn it bosk sliepen bliuwe.

75 frijwilligers

Fan foksejacht oant libbend stratego: sa'n 75 frijwilligers meitsje de Vakantiespelen mooglik. "Elk jaar zoeken we nieuwe vrijwilligers", fertelt Ilona van Veen fan de Stichting Vakantiespelen Ooststellingwerf. "Ook achter de coulissen hebben we heel veel mensen nodig. Gelukkig krijgen we ieder jaar deze mensen bij elkaar."

Reüny op 5 oktober

Spesjaal yn it jubileumjier organisearret de stichting op 5 oktober in reüny foar alle minsken dy't yn de rin fan de jierren frijwilliger west binne. Sjocht foar mear ynformaasje op de webside.