Felle reacties op annuleren Garden of Dance: "Besluit komt te laat"

Ook begrip voor besluit gemeente

Toch is er op de Facebookpagina van Garden of Dance ook begrip voor het besluit van de gemeente. Zo had de ondernemer volgens sommigen beter kunnen zoeken naar een locatie buiten de stad. Ook snappen sommigen niet waarom er pas zo laat naar een alternatieve locatie is gezocht. In vorige jaren werd het festival gehouden in de tuin van het stadhuis, maar dat gaat dit jaar op de schop. Dat is echter al veel langer bekend, dus volgens sommigen heeft de ondernemer ook fouten gemaakt door niet eerder een andere plek te zoeken.