Daniël Iseger even werom op 'e haadklasse: "Ik mei gewoan graach keatse"

Bergsma en dy hiene dit seizoen in drege start, mar ha no de smaak te pakken. "We rinne der hjoed trochhinne. We meitsje hast gjin flaters en pakke oan beide kanten punten", fertelt Bergsma. "It jout fertrouwen as je op 6-6 in pear kear in punt pakke."

De pyk komt op it goede momint; de PC komt hieltyd tichter by. "Mar dy dei is der noch net. We sille sjen wat der bart. We geane derfan út dat we dêr knalle. We witte no wat we kinne en dat is belangryk. Dat fertrouwen en it nivo moatte we fêsthâlde. Dan mei dy dei wol komme."