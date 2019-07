Fûle reaksjes op net trochgean Garden of Dance: 'beslút komt te let'

Op Facebook wurdt dêr lilk op reagearre. Neffens de fans fan it festival komt dit beslút fierstente let. Sa jouwe guon minsken oan dat se al frij naam hawwe foar it festival en dat no net mear weromdraaie kinne. Ek fine se it sneu foar de ûndernimmer dy't it festival opsetten hat. Dy ferliest no nei alle gedachten in soad jild, om't de tariedings al yn folle gong wiene.

'Te lang en te let'

Boargemaster Jannewietske de Vries fan Súdwest-Fryslân jout oan mei te fielen mei de ûndernimmer, mar dat der neat oars op siet. "We hawwe in soad reaksjes krigen fan de omwenners fan it terein en dy kamen mei goeie arguminten wêrom't it neffens harren net koe op de wize sa't de inisjatyfnimmers it graach woene. It grutste probleem wie neffens harren dat it evenemint njoggen dagen lang duorre en oant hiel let troch gie."