Graffityevenemint Writer's Block wurdt in jierliks barren

It is de bedoeling dat der elts jier in gebou yn Ljouwert of op in oar plak yn Fryslân, Grinslân of Drinte ûnder hannen nommen wurdt troch graffitykeunstners. Dat seit Serge Hollander, ien fan de organisatoaren fan it festival Writer's Block. Dit wykein hat parkeargaraazje De Klanderij yn Ljouwert in nij uterlik krigen mei help fan mear as 30 graffitykeunstners oer de hiele wrâld wei.