Provinsje tsjin Ryk: behannelje Fryske skea oan hûzen troch gaswinning itselde as yn Grinslân

Friezen moatte by skea oan huzen troch de gaswinning krekt sa behannele wurde as de Grinslanners. Dus at der skea oan in hûs is, komt dat troch de gaswinning en moat gaswinningsbedriuw NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) oantoane dat dat net sa is. Dat fynt deputearre Douwe Hoogland.