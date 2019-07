Minder oerlêst troch jongerein yn Haulerwyk mei tank oan breed opset projekt

Twongen om nei te tinken

Jongereinwurk Scala yn Eaststellingwerf spilet in wichtige rol omdat dy direkt kontakt mei de jongerein hat en it projekt mei harren útfiert. Jongereinwurker Jacky Latumalea is entûsjast oer Young Leaders. Neffens him wurde de jongeren echt twongen om nei te tinken oer har hâlden en dragen. Dat is net altyd like maklik, mar úteinlik smyt it wol wat op.

Underdielen fan it projekt binne ek dat de jongeren saken yn it doarp organisearje. Sa hat de earste groep dy't mei it projekt oan de slach gie in poolparty organisearre, dat in grut sukses waard mei mear as 200 besikers.