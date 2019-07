Hinke Schokker draaft 214 kilometer yn 24 oeren: "Se hiene it my ôfret"

Earste kear

It wie foar it earst dat Schokker oan sa'n wedstriid fan 24 oeren meidie. "Ik hie dus ek gjin idee wat ik derfan ferwachtsje moast. Se hiene my ek ôfret om mei te dwaan. Mar ik koe my hjir kwalifisearje foar it WK en dat ha ik ek dien." Dat WK is ein oktober yn Frankryk. Om't Schokker de iennige frou wie, koe se gjin offisjeel Nederlânsk kampioene wurde. De iennige dielnimmer dy't fierder rûn as Schokker, wie dus in man. It ferskil wie net grut: sa'n 500 meter.

It rinnen sels gong benammen oan it begjin hiel goed by Schokker. "Ik rûn sels fier ûnder it Nederlânsk rekôr. Dat hie ek ek graach ha wold. Mar op de ein bin ik ridlik ynstoart, ik waard dochs wat wurger as dat ik ferwachte hie. Dus yn dat opsicht bin ik net sa tefreden. Ik bin wol fansels bliid dat ik my kwalifisearre ha foar it WK. Dat is wol spesjaal."