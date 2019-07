Thewis Hobma wint, mei rekkenmasine yn de hân, de Waadhoekeljepperij

De winst by de topklasse foar jonges gie nei Rutger Haanstra mei in totaal fan mar leafst 50.41m. Syn fierste ôfstân fan 18.24 m is boppedat in nij skânsrekôr yn Winsum.

Van der Wal en Rispens winne by froulju

De winst by de froulju gie nei Marrit van der Wal mei 43.93m. By de famkes wie Femke Rispens de winner mei in totaalskoare fan 42.45m.