Thewis Hobma wint, mei rekenmasine yn de hân, de Waadhoekeljepperij

Sa waarden fan alle ljeppers de fierste twa sprongen út de foarronde by inoar opteld. Yn de finale krigen de bêste seis ljeppers dan noch ien sprong, dy't ek wer by it eardere totaal opteld waard. De winner waard dus de ljepper dy't gemiddeld oer trije sprongen it fierste ljept hie.

Rekkenje, rekkenje, rekkenje

Nei de foarronde hie Ysbrand Galama de fierste sprong (19.91m) makke, mar de bêste twa sprongen wiene fan Thewis Hobma (39.08m totaal). Yn de finale sprongen Galama, Sytse Bokma en Rutger Piersma allegear yn it wetter. Foar harren tredde sprong krigen sy dus in ôfstân fan 0 meter. Hobma ljepte mei syn finalesprong nei 18.32 meter, en dat wie yn dit nije systeem mear dan genôch foar de winst.

Feike Stellingwerf stie nei de foarronde - troch sprongen fan 16.22m en 17.60m - noch fier achter it poadium, mar ljepte yn de finale in PR fan 19.04m. Dêrmei foel syn totaalskoare heger út dan dy fan de wietspringers en pakte hy de twadde priis.