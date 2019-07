SC Hearrenfean spilet gelyk tsjin KV Mechelen en ferliest fan FC Volendam

Hearrenfean kaam tsjin Mechelen al rap op foarsprong. Al yn de sechsde minút wie it Odgaard dy't in foarset fan Van Bergen binnen koppe koe. Nei dat goede begjin sakke Hearrenfean fier fuort en wie Mechelen better. In kertier nei de iepeningstreffer makken de Belgen fertsjinne de lykmakker, troch de 1-1 fan Gustav Engvall. Dat wie ek de stân by it skoft.

Johnny Jansen hie syn ploech yn it skoft op skerp setten, want binnen twa minuten wie it raak. Mei in fraai hakje makke Odgaard syn twadde fan de wedstriid. Nettsjinsteande de goal sakke Hearrenfean fierder yn de twadde helte wer fuort. Tsien minuten foar tiid waard de 2-2 fan Togui noch ôfkard foar bûtenspul, fjouwer minuten letter makke Kaya der dochs in lykspul fan.