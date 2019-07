Garden of Dance giet net troch tidens de Snitswike

It festival waard ôfrûne jierren altyd yn de tún fan it stedhûs yn Snits organisearre, mar de tún is net mear beskikber om't it gemeentehûs ferboud wurdt. As alternatyf wie it Bristolterrein yn de stêd fûn.

Foar dy nije lokaasje moast de gemeente wol in nije fergunning ôfjaan. Nei petearen mei omwenners en de organisaasje joech de gemeente oan dat oan dy fergunning wol betingsten sieten. Mei dy betingsten koe de organisaasje net út de fuotten. Boargemaster Jannewietske de Vries hat doe it beslút naam om de fergunning foar Garden of Dance foar dit jier te wegerjen.