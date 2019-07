'Wonderkamers': bysûndere eksposysje yn Nijeholtwâlde

Mei de eksposysje toant Sigrid Hamelink bylden, ynstallaasjes en ljochtprojeksjes. De wurken roppe fernuvering op en stean altyd yn relaasje mei de natuer. De namme Wonderkamers hâldt ferbân mei it rariteitenkabinet dat yn de 15e iuw in gongbere wize wie fan sammeljen en kennis opdwaan.

Hamelink nûget kollega's út om in bydrage te leverjen oan de eksposysje. Dizze simmer is dat Marjolein Spitteler út Easterwâlde. Sy hat har as biolooch en ek as byldzjend keunstner dwaande hâlden mei it libben as fenomeen.