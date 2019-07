Boalsert yn it spier foar eigen strân

De inisjatyfnimmers binne al jierren dwaande mei it sykjen nei in plak foar de Boalserters om yn it bûtenwetter te swimmen, sa ferteld Doet Boermans, ien fan de minsken achter it nije strân. "No swimme bern by it Krúswetter yn de stêd, mar dat is wol gefaarlik mei de boaten. Dus ha we nei in alternatyf plak en we kamen hjir út."

It plakje oan de Trekfeart leit net gelyk foar de hân. Je moatte ûnder de A7 troch om der te kommen en hearre ek konstant de auto's dy't oer de sneldyk ride. Mar it grutste probleem is dat je der net samar it wetter yn kinne.