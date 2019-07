Fuotbalfroulju Ljouwerter Sweltsjes spylje tsjin âld-Oranjeliuwinnen

"Het is prachtig dat we dit mogen meemaken", fertelt Jan Adema, foarsitter fan de Sweltsjes. Syn klup slút it seizoen ôf op sportpark Nijlân mei in pear moaie fuotbalwedstriden. "Vaak gaat het om de herenteams, maar het vrouwenvoetbal vinden wij ook belangrijk en daar wilden we wat aan doen."

It is slagge om de âld-Oranjeliuwinnen komme te litten. "Fantastisch toch? Het was niet gemakkelijk, want dit is pas hun tweede wedstrijd die ze dit jaar spelen."

"Er zijn al honderden kaarten verkocht, maar ik verwacht dat er nog veel meer mensen aan de kassa komen. Het is een enorme happening, er werken wel 120 vrijwilligers aan mee. Het wordt een mooi voetbalweekend met een groot feest eromheen." Lokkigernôch ha se it fjild nei de flinke reinbuien fan freedtemiddei op 'e tiid drûch krigen. "Je kon er wel waterpoloën, we hebben de pompen bij het veld aangezet."

Foarôfgeand oan de wedstriid sjongt Elske DeWall it Wilhelmus. En dat bart fansels ek net alle dagen op in Ljouwerter fuotbalfjild.