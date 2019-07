FIDEO: Robert Mühren wol him fia de earste difyzje wer bewize

"Ik heb het de laatste jaren te weinig laten zien. Daarom speel ik nu niet meer in de eredivisie, maar hier." Volendammer Robert Mühren is de nije spits fan SC Cambuur. Hy wurdt hierd fan it Belgyske Zulte Waregem. De ôfrûne twa seizoenen waard hy ferhierd oan Sparta en NAC Breda. Mei beide klups degradearre hy. Mei troch blessueres rûn it net sa as hy woe. "Daarom speel ik nu eerste divisie. Bij een mooie club."