Transportûndernimmer Boonstra: "Wy moatte wol foarop rinne, oars binne we der dalik net mear"

Yn in branche dêr't sa bot op priis konkurrearre wurdt, liket it apart om te ynvestearjen yn saken dy't no allinnich noch mar jild kostje. Boonstra sjocht dat oars: "Wy wolle foarop rinne en dat moat ek. Dat ha we bygelyks yn 2005 ek dien, doe mei de automatisearring fan ús bedriuw. Achternei doar ik wol te sizzen dat we der net mear west hiene, as we dat doe net dien hiene. Foar de takomst jildt dat duorsumheid hieltyd mear in kommersjele faktor wurdt, ek by ús klanten. Dêr wolle wy klear foar wêze."