Doarpsbelang De Tike oer sluting skoalle: "De flaggen hingje healstôk"

De skoalle hat hast 90 jier bestien. "De sluting docht wat mei it doarp. It is hiel pynlik." Se hat ek noed oer de leefberheid fan it doarp. "Minsken mei bern sizze dat as der gjin skoalle mear is, dat se deroer neitinke om fuort te gean."

De Stichting Onderwijsgeschillen behannele de sluting fan de skoalle omdat der in skeel wie tusken de ûnderwiiskoepel dêr't de skoalle ûnder falt en in groep âlden dy't de fúzje tsjinhâlde woe. De koepel seit dat der gjin takomst foar de skoalle yn De Tike is, omdat der te min bern yn it doarp binne. De âlden bestride dat.