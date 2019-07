Eefkes byprate mei: Pieter Meeter fan it Akkrumer skûtsje

Hoe is it mei de teamspirit?

"De teamspirit is poerbêst. Wy hawwe al jierren in fêst team dus mei dat teamgefoel sit it wol goed. Dêr is yn de jierren noait wat oan feroare."

Hokker plakje is neffens jim it moaist om te silen?

"Snits fyn ik it moaist. It brede wetter, genôch djipte, it is gewoan in moaie lokaasje. Mar ek op 'e Lemmer en by Grou fyn ik it moai om te silen."

Wat sille jim dit jier oars dwaan?

"Tsja, wat moatte we oars dwaan. Ofrûne jier binne we tredde wurden, dus dat is hiel goed. Goede wedstriden mei gjin protesten, dus dy koers moatte we fêsthâlde."

Hawwe jim noch saken oan it skip feroare?

"Nee, we hawwe in rêstige winter hân en net in soad feroare."

Wat meie wy net fan jim witte?

"Myn pinkoade. Fierder binne wy in iepen boek."



Wat is it bêste iten om op te silen?

"Wy binne net fan dy grutte iters foar de wedstriid dus meastentiids hâldt it mei in broadsje wol op. Nei de tiid dêrfoaroer hawwe we echt bearehonger, dus dan giet in board pasta der wol yn."

Hokker skip sjogge jim as de grutste konkurrinsje?

"Dat binne in stik as trettjin. Se binne allegear rap en spûkje allegear om ús hinne, mar Grou en Earnewâld meitsje ek dit jier wer goede kâns."

Wêrom sille jim dit jier winne?

"Pfoe, it wurdt wer hiel spannend dit jier. Mei in bytsje fantasy kin elkenien kampioen wurde. Alles leit tichtby inoar, moatst in bytsje gelok hawwe en it moat in bytsje meisitte."