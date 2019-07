Bergsma-en-dy winne finale op It Hearrenfean fan Van der Bos

De beide partoeren giene oant in stân fan 3-3 noch aardich lykop. It sânde earste gie lykwols ienfâldich nei Bergsma, Hiemstra en Wassenaar, wêrnei't it ek nochris 5-3 waard. By in stân fan 6-4 sloech Tjisse Steenstra bûten, wêrmei't Bergsma-en-dy de winst pakten. Earder diene se dat al yn Harns, twa wiken lyn.

De lytse preemje op It Hearrenfean wie foar Enno Kingma, Alle Jan Anema en Jouke Bosje. Marten Bergsma waard nei ôfrin fan de finale útroppen ta kening.

Froulju yn Boalsert

Op it keatsfjild yn Boalsert wûnen Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Manon Scheepstra de haadklassewedstriid foar de froulju. Sy fersloegen yn de finale Annet de Haan, Margriet Bakker en Marrit Zeinstra.