Cambuur ferslacht Harkemase Boys yn oefenduel, iepeningstreffer foar Schouten

Al yn de twadde minút hie Cambuur it earste doelpunt te pakken. Erik Schouten kopte yn syn earste offisjele wedstriid yn tsjinst fan Cambuur binnen út in corner: 1-0. In skoftke letter hie Dennis van Duinen lykmeitsje kinnen, mar Cambuur-keeper Pieter Bos brocht rêding. Krekt foar it skoft makke Kellian van der Kaap de twadde goal foar de Ljouwerters.

Goal Hoedemakers, mar ek blessuere

Yn de fyftichste minút kaam Cambuur op in 3-0 foarsprong. In moaie yndividuele aksje fan Kallon waard ôfmakke troch Jamie Jacobs. Mees Hoedemakers moast efkes letter ferfongen wurde fanwegen in blessuere. Yn it lêste part fan de wedstriid kamen beide ploegen net mear ta skoaren.