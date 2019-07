Ruterskertier mooglik busfrij: gemeente om tafel mei ûndernimmers

No't de nije bioskoop der komt, feroaret it Ruterskertier fan in bouput yn in strjitte mei in ferskaat oan ferdivedaasje. En dêr wolle de horeaka-ûndernimmers op ynspylje. "We wolle gruttere terrassen, sadat we ek middeis iepen kinne en dêr passe gjin bussen by", seit Ton Eijer, eigener fan café Scooters en oansprekpunt fan de ûndernimmers yn de strjitte.

Mear minsken

Mei de nije Pathé komme der yn de takomst oerdeis mear minsken nei it Ruterskertier en dêr wol de hoareka op ynspylje. De hoareka-gelegenheden hawwe no wol romte foar in lyts terras op strjitte, mar dêr komme neffens Eijer net folle minsken op ôf. Ek om't it net gesellich sitte soe mei in soad bussen dy't der delride.

De bussen nimme net allinnich tefolle romte yn beslach, se soargje somtiden ek foar gefaarlike situaasjes op it Ruterskertier. Minsken dy't jûns bûten yn in rige wachtsje moatte foardat se de diskoteek yn kinne, wurde ferrasse troch de oankommende bussen.

No't de earste peallen fan de bioskoop de grûn yn gien binne, pakke de ûndernimmers it plan fan doetiids der wer by. De gemeente hat earder sein wer opnij nei de plannen sjen te wollen as de Pathé iepen giet. Dat momint komt no tichterby.