Alden basisskoalle De Tike teloarsteld: "Der wie noch takomst mooglik"

Dy stichting makke freedtemiddei bekend dat de fúzje tusken de skoalle fan De Tike en De Leister Igge yn De Pein trochgean kin. Dat betsjut dat it gebou fan De Gielguorde ticht giet.

"De skoalle giet ticht, en de bern sille by in oare skoalle ûnderbrocht wurde moatte", seit Jan Kooistra, dy't út namme fan de âlden it wurd docht. Hy is bot teloarsteld oer it beslút fan de Stichting Onderwijsgeschillen. "De wize wêrop as it gien is, dy stekt ús it meast."

"Takomst mooglik west"

"It bestjoer hat liedend west by it feit dat in soad bern foartidich ôfskied nommen hawwe fan de skoalle", fynt Kooistra." As wy ferline jier allegearre deselde kant út lutsen hiene, dan hie der bêst takomst mooglik west. Dat is ek wat ús en it doarp it measte sear docht."