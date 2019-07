Omrop no ek te finen op Spotify

Is der in protte muzyk fan Fryske boaiem?

"It oanbod is der seker wol! Sjoch allinnich al nei ús programma 'Noardewyn Live', it muzikale doarpsplein fan Fryslân dêr't Willem de Vries alle wiken geweldige Fryske artysten yn de studio hat. De muzyk is der, mar it kin wol ris dreech wêze foar minsken om online de muzyk te finen. Dat hat der ûnder oaren mei te krijen dat de ôfsetmerk foar Fryske muzyk net sa grut is."

"Wy fine it as Omrop wichtich om ambassadeur te wêzen fan de Fryske muzyk en Fryske muzikanten en hoopje der mei Spotify foar te soargjen dat de online fynberens fan muzyk út ús provinsje grutter wurdt."