De Gielguorde yn De Tike mei fusearje en ticht, seit skeelkommisje

Bas van Loo sit yn it bestjoer fan De Gielguorde. "We hopen dat de ouders kun kinderen aanmelden bij De Leister Igge, een aantal heeft dat ook al gedaan." It giet om sechstjin bern dy't in nije skoalle sykje moatte. "Dat we na negentig jaar een school moeten sluiten doet zeer, maar de krimp in de regio geeft ons geen andere mogelijkheid."

Gjin feest

De skoalle is yn it gelyk steld troch de skeelkommisje, mar bliid is Van Loo net. "Ik vind het heel verdrietig dat we vandaag naar Utrecht moesten om met ouders naar de geschillencommissie te gaan. We hebben wel gelijk gekregen over de fusie, maar het voelt niet als winst. Het voelt als verlies, want we hadden de kinderen graag een mooi afscheid gegund. Een waardig afscheidsfeest is ons niet gelukt. Het is maandag zomervakantie. De ouders krijgen een brief hoe het nu verder gaat. Een feeststemming is het hier zeker niet."