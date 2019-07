Freedsmerk oer leechheljen lytse gasfjilden: "It betrouwen yn dy minsken is wat fuort"

"Ik ha fan 'e moarn yn de krante lêzen dat der wol ierdbevings mjitten binne, mar dat dy dochs lytser binne as dy yn Grinslân", fertelt in frou dy't har der net sa'n soad soargen oer makket. "As der meardere gasfjilden op elkoar lizzen, dan tink ik dat it risiko wol grutter is."

Yn de buert fan Drachten wurdt der ynkoarten in nije laach oanboarre. "As je lêze dat se flugger gas út Drinte en Fryslân helje wolle, omdat der minder út Grinslân helle wurde kin, dan tink ik wol: je moatte sykje nei oare bronnen fan enerzjy."

Sjenswize

In man op de merk is oan de iene kant foar en oan de oare kant tsjin gaswinning. "Ik hoop dat ze doen wat voor hen het beste is." Hy makket him der wol soargen oer. "Over die bodemverzakking maak ik me wel eens zorgen." De man soe wol in sjenswize yntsjinje.

"It is in goede saak", seit wer in oare man. "We moatte ferwaarming hawwe. It moat dochs earne wei komme." Hy makket him gjin soargen oer eventuele fersakkings of ierdbevings. "It falt wol ta."