Strjitkeunsters beskilderje parkeargaraazje: "Er wordt kleur toegevoegd aan de stad"

Guon omwenners wiene yn it foar minder entûsjast oer it projekt. Haringa tinkt lykwols dat se dy soargen foar in grut diel weinaam ha. "Ik snap de angst wel. Dat komt deels uit het feit dat we het hebben over 'graffiti'. Dat heeft vooral onder de oudere generatie een vandalistisch imago", leit er út. "Maar dat is allang niet meer zo. Als organisatie hebben we bewonersbrieven gestuurd, met mensen koffie gedronken om zo de angst te bespreken en weg te halen. Dat is voor een groot deel gelukt."

Net by elkenien, realisearret Haringa him ek. "Maar we geven ze zondag een rondleiding, dat hebben we aangeboden. Ik denk dat ze dan hun mening wel bijstellen. Ik heb er veel vertrouwen in dat het hiervan alleen maar mooier wordt."