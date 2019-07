Nije slinke op it Noarderleech liket posityf effekt te hawwen op tal fûgels

Om it gebiet oantreklik te hâlden foar de fûgels dy't der no briede, kin it wêze dat It Fryske Gea sa hjir en dêr noch wat yngripe moat om de goede omstannichheden te behâlden. Pas nei ferrin fan tiid wurdt dúdlik oft it echt holpen hat.

Ek de fêste briedfûgels fan it gebiet lykje it goed nei it sin te hawwen by de slinke. Ljippen, tjirken en strânljippen hawwe opfallend faak yn de omjouwing fan it gebiet in nêst makke dizze maitiid.