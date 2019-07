Keunstwurk moat de hynders fan de dobbe by Marrum betinke

Ofrûne winter hat doarpsbelang Marrum yn oparbeidzjen mei It Fryske Gea in spesjale kuierrûte útset. De rûte bringt it ferhaal fan de hynders fan Marrum ta libben yn it lânskip. It fotokeunstwurk is it slotstik fan it projekt.

It begjinpunt fan de kuierrûte leit by it Tempeltsje fan Ids Willemsma. Minsken kinne de rûte no al rinne, mar de offisjele iepening is op 30 augustus.