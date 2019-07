Nije fûgelsjochhutte by ielguozzekoloanje De Alde Feanen

De bou fan de nije sjochhutte waard ûnder oare mooglik troch de ynset fan learlingen fan it ROC Friese Poort út Drachten. Huitema: "Ein foarich jier sochten we kontakt mei de skoalle mei it fersyk om it op 'e nij bouwen fan de fûgelsjochhutte as learlingeprojekt te besprekken." It idee waard tige enûsjast ûntfongen.

Oan 'e hân fan fjildûndersyk nei ferlykbere hutten makken de learlingen in oantal ûntwerptekeningen en in begrutting fan de boukosten. Dêrnei koe de bou úteinsette, mei help fan boubedriuw De Jong & De Wal foar it fuortheljen fan de âlde fundearring en it pleatsen fan de nije.

Goede gearwurking

Huitema is tefreden: "It resultaat is moai. It is boppedat in goed foarbyld fan in goede gearwurking tusken It Fryske Gea, it ûnderwiis en in boubedriuw." De trije learlingen fan it ROC mochten freed de nije fûgelsjochhutte offisjeel iepenje.