Noardeast-Fryslân stimt yn mei moasje foar bysûndere rjochten Waadgebiet

Earder hie it kabinet yn it regearakkoart al plannen opnaam foar in behearautoriteit foar de Waadsee dy't de natuer better beskermje moat. Dêr is noch in soad ûndúdlikens oer, mar wat wol bekend is, is dat dizze sterk ferbûn bliuwe sil oan de nasjonale oerheid en net samar oan 'e kant skood wurde kin.

Op dizze wize moat de Waadsee in eigen juridysk plak of identiteit krije yn de maatskippij, lykas in gemeente, wetterskip of bedriuw.

'Onafhankelijke Beheerautoriteit Waddenzee'

De op te rjochtsjen 'Onafhankelijke Beheerautoriteit Waddenzee' moat in bestjoer krije mei in eigen macht en eigen middels, en moat bestean út minsken út ferskate belangegeledingen, lykas eilânbewenners, natuerbeskermers, (lokale) oerheden, ûndernimmers, Waadkustbewenners en Waadfiskers.

De partijen wolle dat de moasje ûnder de oandacht brocht wurdt by de oare Waadseegemeenten en mei harren gearwurkje. Ek wolle se dat de moasje stipe wurdt troch de Deputearre Steaten en Provinsjale Steaten fan Fryslân, Grinslân en Noard-Hollân.