IM: 'Strafrjochtlik ûndersyk nei rappere gaswinning sit yn ôfrûnjende faze'

Foardat in bedriuw gas produsearje mei, moat in winningsplan makke wêze, dat goedkard wêze moat troch de minister. Net earder as dy in ynstimmingbeslút ôfjout, mei it bedriuw oan de slach. Yn dat ynstimmingsbeslút stean de betingsten foar de gaswinning. Sa wurde ûnder oare betingsten steld oan de termyn fan de gaswinning, mar der stiet ek yn hoefolle oft maksimaal produsearre wurde mei.

Ut produksjesifers dy't op ynternet te finen binne, docht bliken dat it Kanadeeske gaskonsern Vermilion yn trije produksjefjilden boppe de maksimaal tastiene grins útgien is en dus te folle wûn hat. Fêststiet dat dat it gefal wie yn de gasfjilden ûnder Finkegea en it Drintske Diever. Yn Diever soe Vermilion sels mear as trije kear oer it tastiene maksimum hinnegien wêze.

Skrokken

Ynwenners fan de gebieten binne skrokken oer de gong fan saken. Dêrtroch wurdt neffens harren de kâns op ierdbevings en grûndelgong grutter. "De rechter in Den Haag heeft al gezegd dat er geen aanleiding is om te denken dat de risico's bij een klein gasveld kleiner zouden zijn dan bij het Groningenveld", seit Alie Eiting út Diever. "Wij willen dat de gasbedrijven zich houden aan de voorwaarden in de omgevingsvergunningen."

Lokaasjes

It Iepenbier Ministearje wol de ûndersochte lokaasjes net befêstigje. "Waar we allemaal naar kijken en waarnaar niet, daar kunnen we geen mededelingen doen. We kunnen altijd pas melden dat we iets onderzoeken, indien verdachten daarvan ook op de hoogte zijn, anders zouden ze in de krant moeten lezen dat ze als verdachte zijn aangemerkt en dat is niet netjes."