Ried Waadhoeke stimt yn mei oanpak húsfêsting arbeidsmigranten

In spesjale wurkgroep hat him de ôfrûne tiid ferdjippe yn de situaasje mei de bûtenlânske wurknimmers yn de gemeente en wêr't dy wenje moatte. Dat plan is oernaam troch de ried.

Neffens de wurkgroep is it ferstannich om yn elk doarp net mear as ien persint arbeidsmigranten op te nimmen. En yn ien strjitte net mear as tsien persint. Sa moat de leefberens yn doarpen en wiken garandearre wêze.

Arbeidsmigranten dy't hjir lang bliuwe, soene yn de doarpen húsfeste wurde kinne. Minsken dy't mar koart bliuwe, soene op it terrein fan har wurkjouwer wenje kinne, oan de râne fan doarpen en wiken.