MeiDy fangt âlden op dy't problemen hawwe mei opfieding fan de bern

"In veilige plek", dat is wat Amel fûn yn it opfanghûs MeiDy yn Damwâld. It hûs is al in oantal moannen iepen, mar waard tongersdei offisjeel yn gebrûk naam. MeiDy is bedoeld foar memmen of heiten dy't problemen hawwe mei de opfieding fan harren bern. Amel en har soantsje wiene dakleas foardat se yn it opfanghûs kamen.