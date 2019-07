Ynsammelingsaksje om Arnee "de uitvaart te kunnen geven die hij verdient"

Freonen fan de famylje fan Arnee Elsinga binne in crowdfundingsaksje begûn foar syn útfeart. Arnee waard begjin dizze wike dea fûn yn in sleat op It Hearrenfean, neidat er in tal dagen fermist wie. De freonen besykje 10.000 euro byelkoar te bringen. Mear as de helte fan dat bedrach is yntusken tasein.