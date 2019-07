Gieletruidrager Mike Teunissen oan de start fan Profronde Surhústerfean

De organisaasje is optein dat se Teunissen as earste hurdfytser fêstlein hawwe foar de 38e profronde. Teunissen wist net allinnich yn de earste etappe de oerwinning te pakken, mar kaam mei syn ploech yn de ploegetiidrit yn de twadde etappe ek as earste oer de einstreek. Yn de tredde etappe rekke er syn giele trui kwyt oan de Frânsman Julian Alaphilippe.

De Profronde fan Surhústerfean fynt plak op tiisdei 30 july en begjint om 19.00 oere yn it sintrum fan Surhústerfean.