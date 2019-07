Famylje Van Seggeren kin saak noch net ôfslute, no't widdo yn heger berop giet

De wreedheid dêr't Tjeerd mei om it libben brocht is, is mei gjin pinne te beskruiwen, sa stiet te lêzen yn de skriftlike reaksje fan de famylje op it fûnis fan de rjochtbank dat tongersdei útsprutsen waard.

De famylje: De pine, it fertriet en de ûnmacht by de neibesteanden bliuwt. It net witten hoe't de lêste mominten fan Tjeerd syn libben derút sjoen hawwe. Hoewol't de straf nei alle gedachten juridysk passend is, fynt de famylje dat gjin inkelde straf rjocht docht oan de dea en it ferlies fan Tjeerd, soan, broer en heit fan syn bern dêr't er sa mâl mei wie.