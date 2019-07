Argewaasje oer iepenbier kuierpaad op de Jouwer

Nei jierren fan besykjen it by de gemeente foarinoar te krijen, stapte de organisaasje nei de rjochter. Dy joech de kuierders gelyk: it paad wie iepenbier terrein. De gemeente hie noch de mooglikheid om dat sels te feroarjen, mar woansdeitejûn hat de rie ynstimd om it paad iepenbier te hâlden.

No moat dat hânhavene wurde, want it paad is op it stuit fertutearze. Ek stean der ferskate stekken op it paad.