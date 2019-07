Alle trije jier in miny kulturele haadstêd, earste yn 2022

Klimaat

Sjoerd Bootsma en saaklik lieder Lieuwe Krol presintearren tongersdei it programma wêrmei't in ferfolch jûn wurdt op Ljouwert Fryslân kulturele haadstêd 2018. Sa komt der yn 2020 wer in 'Elfwegentocht', dan net allinnich yn Fryslân mar ek yn Grinslân en Drinte. Der komt yn 2020 in ferfolch op Finestra Aperta: Sula Strada. En de makkers fan Lost in the Greenhouse komme mei Het verdriet van de Zuiderzee. Yn itselde jier komt der in Waadopera yn Peazens-Moddergat.

It kulturelehaadstêdjier 2018 stie benammen yn it teken fan iepen mienskip. No binne it trije nije pylders: mienskip, lânskip en erfskip. Klimaat en duorsumens nimme in wichtich plak yn. It artistike tema fan de kommende trije jier is 'op de boaiem fan de see' en de trije jier dêrnei 'European Green Capital'. Sa'n trijejierrige perioade wurdt ôfsluten mei in miny-kulturele haadstêd.

"Culturele projecten speelden zich in 2018 vaak af op een locatie, vanuit de verhalen en het erfgoed van de plek, samen met de mensen die daar wonen, en dan kijkend naar de toekomst. Dit is heel erg een Friese signatuur van kunst en cultuur maken, waar we internationaal mee zijn opgevallen. Daar gaan we absoluut mee door", fertelt Bootsma.