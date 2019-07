Presizensklus: trije grutte tanks foar nagelnij tankstasjon

In pear moanne lyn waard de earste peal slein fan it nije tankstasjon fan Veenema Olie oan de Lorentzstrjitte yn Snits. De trije bruorren Freddy, Arnold en Harold Veenema liede it bedriuw dat oprjochte is troch harren heit. Dy begûn mei oalje en disel; ûnderwilens is it bedriuw útgroeid ta in modern brânstofbedriuw, mei ûnder oaren in tankstasjon.

By it nije tankstasjon kin dalik njonken de gewoane brânstoffen ek alternative brânstoffen tankt wurde, lykas grien ierdgas en blauwe disel. Der komt ek in elektrysk oplaadpunt en in romme winkel by.