Boargemaster Skiermûntseach: "Zeur er niet langer over en betaal gewoon"

De Waadgemeenten giene derfan út dat ûnder dy 600.000 euro ek harren rekken falle soe. It docht lykwols bliken dat it grutste part fan dy seis ton nei de Kustwacht en Rykswettersteat giet. "Zij moeten natuurlijk ook hun geld krijgen, maar ik vraag me af waarom wij als Waddeneilanden achteraan in de rij moeten aansluiten", seit Van Gent. De boargemaster seit it net netsjes te finen fan MSC dat de Waadgemeenten net al it claimde jild krije.

Trênearje

Neffens MSC moat der noch mear ûndersyk dien wurde nei de skeaclaims. "Dat zeggen zij steeds. Maar de rekeningen zijn ingediend. Op vraag van MSC hebben we daar nogmaals naar gekeken. Over de rekeningen van de eilanden zijn in principe geen vragen meer. Dus het lijkt er toch op dat ze het lopen te traineren. Ik zou zeggen: zeur er niet langer over en betaal het gewoon. De vervuiler betaalt en dat zijn niet de Waddeneilanden."