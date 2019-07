Widdo Tjeerd van Seggeren feroardiele ta tweintich jier sel foar moard op har man

Yn july 2017 waard it lichem fan de 37-jierrige Tjeerd van Seggeren oantroffen yn in stik greide by De Westereen. Yn it oardel jier dat folge, waarden meardere senario's trochnaam, en waarden meardere fertochten oanhâlden, en guon ek wer frijlitten. It Iepenbier Ministearje hie lange tiid frou Van Seggeren op it each as dieder.

Der is hast in moanne de tiid naam om ta in útspraak te kommen yn dizze saak. Dit is langer as gewoanwei. Neffens it Iepenbier Ministearje wie haat it motyf foar frou Van Seggeren. De twa hiene relaasjeproblemen.