LIVEBLOG: Utspraak yn de saak-Van Seggeren

Der wurde in soad minsken ferwachte by de útspraak. De grutte seal sil fol rinne en dêrom is der in ekstra romte reservearre. De famylje fan it slachtoffer sit yn in apart keammerke. De famyljeleden fan de fertochte sitte yn de grutte seal, ûnder wa de mem dy't earder oppakt is yn dizze saak en offisjeel noch fertochte is.