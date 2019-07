Oerlibbingskânsen ljippepiken yn plasdras mei stjoerders yn kaart brocht

Wat opfoel by de groep piken dy't troch it advysburo folge waard, wie dat de kombinaasje fan kâld waar en plasdras betiden min útpakte. Der binne piken ferstoarn en guon binne ferdronken doe't sy, mei nei alle gedachten net genôch enerzy yn it bealgje, besochten in sleat oer te stekken.

"Op greppelplasdras en op ander graslandtypen waar de kuikens op zaten, heeft ongeveer 25 procent het gered. Dat heeft vooral gelegen aan de kou begin mei."

Piken yn beweide of meand gerslân en sels yn maislân liken it ditkear troch it kâlde waar better te dwaan. Ek omdat de grûn op it maislân mear waarmte ôfjoech. Maislân is oars net ideaal foar piken, omdat it nochal bewurke wurdt en der net in soad ynsekten binne dy't de piken frette kinne.